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  4. Şanlıurfa’da motosiklet şebekesine operasyon: 6 gözaltı

Şanlıurfa’da motosiklet şebekesine operasyon: 6 gözaltı

25.12.2020 11:11 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da motosiklet şebekesine operasyon: 6 gözaltı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde motosiklet hırsızlığı şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 13 motosiklet ile çok sayıda parça ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, örgütlü olarak yapılan motosiklet hırsızlığıyla ilgili soruşturma başlattı.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde motosiklet hırsızlığı şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 13 motosiklet ile çok sayıda parça ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, örgütlü olarak yapılan motosiklet hırsızlığıyla ilgili soruşturma başlattı. Kent genelinde çalınan motosikletlerin ilçe kırsalındaki depolara getirildiğini ve buradan hem parçalara ayrılarak hem de şasi numaraları silinerek satıldığını belirleyen KOM ekipleri, 6 depoya eş zamanlı operasyon düzenledi. Adresteki aramalarda, çalıntı 13 motosiklet ile çok sayıda motosiklet parçası, bir miktar esrar ve uyuşturucu hap ile terör örgütü PKK simgesi bulunan bez parçası ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 zanlı, jandarma karakoluna götürüldü.

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