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Şanlıurfa’da muhtarlık kavgalarında 25 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2019 15:30 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, farklı semtlerde muhtar adayları ve yakınları arasında çıkan kavgalarda 25 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da muhtarlık kavgalarında 25 kişi yaralandı

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, farklı semtlerde muhtar adayları ve yakınları arasında çıkan kavgalarda 25 kişi yaralandı.
Merkez ilçeler Haliliye, Eyyübiye, Karaköprü ile Harran, Birecik ve Akçakale ilçelerinde muhtarlık seçimlerinde adaylar ile yakınları arasında kavga çıktı. Çok sayıda kişinin karıştığı; silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgalarda 25 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, güvenlik güçleri olaylara karışanları gözaltına aldı. Gerginliğin yaşandığı mahallelerde güvenlik güçlerince yeni bir olay yaşanmaması için önlemler artırıldı.

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Şanlıurfa’da muhtarlık kavgalarında 25 kişi yaralandıŞanlıurfa’da muhtarlık kavgalarında 25 kişi yaralandıŞanlıurfa’da muhtarlık kavgalarında 25 kişi yaralandıŞanlıurfa’da muhtarlık kavgalarında 25 kişi yaralandı

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