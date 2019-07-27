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Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 13:58 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 63 PF 751 plakalı otomobil, Akçakale-Suruç kara yolunun Büyüknaneli Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada otomobilde bulunan Suriye uyruklu Yasır Ahmet (38) olay yerinde hayatın kaybetti, isimleri belirlenemeyen 3 kişi de yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ahmet'in cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Akçakale otomobil ölü Şanlıurfa yaralı

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