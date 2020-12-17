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  4. Şanlıurfa’da otomobil park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Şanlıurfa’da otomobil park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

17.12.2020 23:56 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 66.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 66. kilometresinde meydana geldi. C.K. idaresindeki 27 NS 777 plakalı otomobil, arıza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan S.B. yönetimindeki 34 VHN 81 plakalı tıra çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan İ.K., K.E.K. ve Y.K. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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