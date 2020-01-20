HABER
  4. Şanlıurfa'da park etme kavgasında 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da park etme kavgasında 7 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 16:47 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da park etme kavgasında 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da park etme meselesinden çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Viranşehir ilçesindeki Ceylanpınar Caddesi'nde bulunan Maliye Otoparkı önünde araç park etme meselesinden Dodukan ve Cemkan ailesinin bireyleri arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda taraflardan 4 kişi ile seken kurşunlardan çevrede bulunan 3 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kilolu diye çekime kabul edilmeyince isyan etti! Kilolu diye çekime kabul edilmeyince isyan etti!
İmamoğlu Terkos gölü'nde incelemelerde bulunduİmamoğlu Terkos gölü'nde incelemelerde bulundu
Cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildiCinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kavga Şanlıurfa yaralı

En Çok Okunan Haberler

Ceren Özdemir davasında karar!

Ceren Özdemir davasında karar!

Haziran'da erken seçim mi var?

Haziran'da erken seçim mi var?

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Sultanbeyli'de cemevine yapılan saldırıyla ilgili yeni gelişme

Cemevine saldırı olayında yeni gelişme!

Son dakika: Google çöktü mü? Google servislerine ulaşılamıyor

Google'a erişim sorunu!

Damadını öldüren kayınpederin ifadesi şaşırttı: Gelinimle ilişkisi vardı

Damadını öldürdü, sözleri kan dondurdu: Gelinimle ilişkisi vardı

Ümraniye'de kuran kursundaki cinsel istismar davasında karar

Ümraniye'de kuran kursundaki cinsel istismar davasında karar

İlaçlı içkiyle bayıltıp cinsel saldırıda bulundu ve görüntüleri paylaştı! İğrenç olayda karar verildi

İğrenç olay! İlaçlı içkiyle bayıltıp cinsel saldırıda bulundu ve görüntüleri paylaştı

Gülistan Doku'yu bulmak için arama çalışmaları devam ediyor

16 gün oldu... Gülistan'dan haber yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.