Şanlıurfa’da tarihi kalenin surları yağışlara dayanamadı

Vatandaşlar yetkililerin ilgilenmesini istiyor

Siverek Belediyesine defalarca başvurduklarını ama bir sonuç alamadıklarını söyleyen Muhtar Akgün, ”Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz’a defalarca söyledik, dilekçeler verdik, bize söyledikleri, kalenin Kültür Bakanlığının elinde olduğudur. Kale Kültür Bakanlığının elinde olabilir ama buradaki yetkililer müdahale etmelidir. Bütün mülki amirler ve muhtarlar gerekirse Ankara’ya gitmeliyiz. Ne olursa olsun buna bir çözüm bulmak zorundayız, yoksa gözlerimizin önünde bu kale yıkılacak ve bu evlerde yaşayan vatandaşlar hepsi altında kalacak” diye konuştu.

Çevre sakinlerinden Adil Ağırağaç da her an kalenin yıkılacağından korktuklarını söyleyerek, bu tarihi kaleye yetkililerin bir an önce sahip çıkmalarını istedi.