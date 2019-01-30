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Şanlıurfa’da tarihi kalenin surları yağışlara dayanamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 13:59 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan kalenin surları yağışlara dayanamayarak yıkıldı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan kalenin surları yağışlara dayanamayarak yıkıldı. Kalenin çevresinde bulunan evlerdeki vatandaşlar korku içinde yaşıyor.
Tarihi Asurlular’a dayanan, Siverek ilçesinin önemli simgelerinden biri olan Siverek Kalesi yıllardır restore edilmeyi beklerken, son günlerde yağan yağmurlarla birlikte surlarının bir bölümü yıkılarak çevresinde bulunan evlere zarar verdi. Kalenin çevresinde bulunan evlerde yaşayan vatandaşlar, yağışlı zamanlarda kalede dökülmeler olduğunu, son yıkımın ardından evlerinde korkuyla yaşadıklarını belirtti. Vatandaşlar yetkililerin kaleye sahip çıkmadığını, bu yüzden kalenin gün geçtikçe yıkılıp yok olduğunu iddia etti.
Kale Mahallesi Muhtarı Ramazan Akgün tüm çabalarına rağmen yetkililerin bir önlem almadıklarını iddia ederek,”Kale çevresinde bulunan evlerde insanlar yaşıyor, özelikle de Suriye’den gelen insanlar yaşıyor. Ne bırakıyorlar insanlar evlerini yapsın, ne de bu evleri kamulaştırıyorlar. Kalenin hali belli, zaten gün geçtikçe yıkılıyor, böyle şiddetli yağmur yağmaya devam etse çok tehlikeli şeyler olacak" dedi.

Vatandaşlar yetkililerin ilgilenmesini istiyor
Siverek Belediyesine defalarca başvurduklarını ama bir sonuç alamadıklarını söyleyen Muhtar Akgün, ”Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz’a defalarca söyledik, dilekçeler verdik, bize söyledikleri, kalenin Kültür Bakanlığının elinde olduğudur. Kale Kültür Bakanlığının elinde olabilir ama buradaki yetkililer müdahale etmelidir. Bütün mülki amirler ve muhtarlar gerekirse Ankara’ya gitmeliyiz. Ne olursa olsun buna bir çözüm bulmak zorundayız, yoksa gözlerimizin önünde bu kale yıkılacak ve bu evlerde yaşayan vatandaşlar hepsi altında kalacak” diye konuştu.
Çevre sakinlerinden Adil Ağırağaç da her an kalenin yıkılacağından korktuklarını söyleyerek, bu tarihi kaleye yetkililerin bir an önce sahip çıkmalarını istedi.

Şanlıurfa’da tarihi kalenin surları yağışlara dayanamadı

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