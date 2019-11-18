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Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 15:46 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, aralarında husumet bulunan kardeşler arasında çıkan tartışma, taşlı- sopalı kavgaya dönüştü, 6 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Hayriye Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan Celal ve Davut Çeptin kardeşler, sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Diğer aile bireylerinin de dahil olması ile büyüyen tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada Davut, Ubeydullah, Mehmet, Vedat, Celal ve Ramazan Çeptin, vücutlarına aldığı darbelerle yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Mahallede güvenlik önlemi alan polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa taşlı sopalı kavga

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