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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 11:17 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında, polis ve jandarma ekipleri, daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütüne üye oldukları ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen N.C., O. A., A.D., H.D., K.S. ve M.S., gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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