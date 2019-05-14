Şanlıurfa'da terör propagandası operasyonu: 13 gözaltı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda da dijital materyallerle örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

