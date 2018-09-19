Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kamyonetle kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Salih Demirel'in (32) kullandığı domates yüklü 63 K 8502 plakalı kamyonet, Hilvan-Siverek karayolunun 25. kilometresinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen kamyonla çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü Demirel, kaldırıldığı Hilvan Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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