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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 14:34 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 172 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'dan bir kamyonetin Şanlıurfa'ya kubar esrar getirdiği ihbarını alan Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ve Şanlıurfa Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, M.D'nin kullandığı kamyonet, Viranşehir yakınlarında durdurulmak istendi.

M.D. araçtaki kubar esrarın bulunduğu çuvalları yol kenarındaki tarlaya attıktan sonra yaya olarak kaçtı.

Çuvallarda, 172 kilogram kubar esrar bulunduğu belirlendi.

Kaçan M.D. aranıyor.

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Anahtar Kelimeler:
esrar Jandarma Şanlıurfa uyuşturucu Viranşehir

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