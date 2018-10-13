Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 172 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Diyarbakır'dan bir kamyonetin Şanlıurfa'ya kubar esrar getirdiği ihbarını alan Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ve Şanlıurfa Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, M.D'nin kullandığı kamyonet, Viranşehir yakınlarında durdurulmak istendi.
M.D. araçtaki kubar esrarın bulunduğu çuvalları yol kenarındaki tarlaya attıktan sonra yaya olarak kaçtı.
Çuvallarda, 172 kilogram kubar esrar bulunduğu belirlendi.
Kaçan M.D. aranıyor.
Fatih Portakal'dan peş peşe 'Rahip Brunson' tweetleri!
AK Parti'den ABD'li rahip Brunson açıklaması
Nedim Şener ve Mehmet Bekaroğlu fena kapıştı: Aç telefonu
Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu
Öz kızını çadıra kapatıp tecavüz etti
İYİ Parti'de büyük şok! Canlı yayında istifa edip MHP'ye geçti
BBC’nin kraliyet düğünü canlı yayınında altyazı kazası: 'Prenses’in göğüsleri ne güzel'
Nepal'de şiddetli fırtına! Çok sayıda dağcı hayatını kaybetti
Facebook resmen duyurdu: Tam 29 milyon kullanıcı...
Facebook 40 milyon kişinin hesabını kapattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum