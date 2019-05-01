HABER

Şanlıurfa’daki 1 Mayıs kutlamaları erken bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 12:58 | Son Güncelleme

Bu yıl ilk kez geniş kapsamlı kutlama yapılması planlanan Şanlıurfa’da, meydana gelen feci kaza nedeniyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları erken bitti.Memur-Sen ve Hak-İş Konfederasyonlarının 1 Mayıs kutlamalarını Anadolu’ya yaymak amacıyla bu yıl ilk kez geniş kapsamlı kutlamaların adreslerinden biri de Şanlıurfa olmuştu.

Bu yıl ilk kez geniş kapsamlı kutlama yapılması planlanan Şanlıurfa’da, meydana gelen feci kaza nedeniyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları erken bitti.
Memur-Sen ve Hak-İş Konfederasyonlarının 1 Mayıs kutlamalarını Anadolu’ya yaymak amacıyla bu yıl ilk kez geniş kapsamlı kutlamaların adreslerinden biri de Şanlıurfa olmuştu. Şanlıurfa 11 Nisan miting alanında başlayan kutlamalar, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen emekçiler, davul zurna eşliğinde kutlamalara katıldı. Halayların çekildiği kutlamada alandakilere simit dağıtıldı. Kutlamalarda konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “İşçi hakları kanunlarla, sözleşmelerle koruma altına alınır. Bir ülkede gerek işverenin, gerekse işçilerin haklarının korunmasında iki şey çok önemli; bir ülkenin refahı, iki özgürlüklerin tam olarak yaşanması” dedi.
Kutlama alanına ulaşan acı haber nedeniyle kutlamalar erken bitirildi. Şanlıurfa’daki kutlamalar, kente 60 kilometre uzaklıkta meydana gelen kazada ölen 5 kişi ve yaralanan 14 kişi için dualar edilerek tamamlandı.

Kimse bunu beklemiyordu! Bir anda peçelerle içeri girdiler ve...Kimse bunu beklemiyordu! Bir anda peçelerle içeri girdiler ve...
Çocuklar aşıyı hiç bu kadar sevmediÇocuklar aşıyı hiç bu kadar sevmedi
Antalya'ya nisanda 1 milyon turistAntalya'ya nisanda 1 milyon turist
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meclis'te sandalye dağılımı değişti!

Meclis'te sandalye dağılımı değişti!

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

Babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Korkutan açıklama: Evleri yutabilir

Korkutan açıklama: Evleri yutabilir

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sıraselviler'de esnaf voleybol oynadı

Sıraselviler'de esnaf voleybol oynadı

Karlar eriyince ortaya çıktı! İşte Torosların gelinliği

Karlar eriyince ortaya çıktı! İşte Torosların gelinliği

1 Mayıs'ta da çalıştılar: Bizde bayram yok!

1 Mayıs'ta da çalıştılar: Bizde bayram yok!

Tanklar yerli füze Tanok ile vuracak

Dünya Türk füzesi Tanok'u konuşuyor!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge: Yaz tedbirleri başlıyor

81 ilde başlıyor! Yasaklandı

3 katlı mağaradan çıkardılar! PKK'nın oyunu böyle bozuldu

3 katlı mağaradan çıkardılar! PKK'nın oyunu böyle bozuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.