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  4. Şanlıurfa’daki eş zamanlı terör operasyonu sonrası 3 tutuklama

Şanlıurfa’daki eş zamanlı terör operasyonu sonrası 3 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 14:04 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik Viranşehir’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik Viranşehir’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’ü tutuklandı, 1’i ise adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

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