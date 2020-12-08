Şanlıurfa’daki kavgayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı kavgayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre kavga, dün Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı kırsal Özgören Mahallesi’nde yaşandı. Akraba olan iki aile arasında iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Kavgada Mehmet D., Mahmut D., İbrahim D., Halil D., İsmail D. yaralanırken, Fevzi Doğan ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların jandarmadaki sorguları devam ediyor.

