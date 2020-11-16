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  4. Şanlıurfa’daki uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa’daki uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı

16.11.2020 11:21 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 14’ü tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarına yönelik Suruç, Viranşehir, Ceylanpınar, Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şanlıurfa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 14’ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarına yönelik Suruç, Viranşehir, Ceylanpınar, Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14’ü "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı. Şanlıurfa’da 13 Kasım’da düzenlenen operasyonda, bazı adreslerde yapılan aramalarda 100 gram eroin, 100 gram esrar, 25 gram metamfetamin, 3 ruhsatsız tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirilmiş, 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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