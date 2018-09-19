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Şanlıurfa'dan İdlib'e insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 14:33 | Son Güncelleme

Suriye'nin İdlib bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine 4 tır insani yardım malzemesi gönderildi

Şanlıurfa'da temin edilen 4 tır insani yardım malzemesi, Suriye'nin İdlib bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde sivil toplum kuruluşları ve kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliğiyle hayırseverlerden temin un, şeker, yağ, makarna, yatak, yorgan ve battaniye gibi ihtiyaç malzemelerini taşıyan tırların uğurlanması dolaysıyla Yenice Mahallesi'ndeki platformun depo bahçesinde tören düzenlendi.

Platform Başkanı Osman Gerem, yaptığı konuşmada, şu anda yaklaşık 4 milyon kişinin İdlib'de terk etmeyerek çatışma bölgesinde yaşamaya devam ettiğini söyledi. Şer güçlerin bölgedeki sivillerin başına bomba yağdırıldığını belirten Gerem, şöyle konuştu:

"İdlib'deki sivillere zarar gelmemesi için, üzerlerine bomba yağmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız adeta bir Evliya Çelebi gibi ülke ülke gezdi, bir İran'a bir Rusya'ya gitti. İdlib'de sivil silahsız tampon bölgesi oluşturulması kararı alındı. Bu gayretten dolayı Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz de insan yardım platformu olarak iç savaş başladığından beri zaman zaman topladığımız yardımları oraya gönderiyoruz. Bugün de temin ettiğimiz 4 tır yardımı Suriye'nin İdlib kentine gönderiyoruz."

İHH Güneydoğu Anadolu Bölgesi Koordinatörü Behçet Atilla da 7 yıl önce platform öncülüğünde başlatılan iyilik hareketinin Türkiye'de ve dünyada birçok kurum ve kuruluşa örnek olduğunu aktardı.

Türkiye halkının her zaman dünyadaki mazlumlara ensar olduğunu ifade eden Atilla, şunları kaydetti:

"İnsani yardımın yapıldığı ülkelerin başında Suriye geliyor. İdlib bölgesinde yaşanan olaylar bizi endişelendirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın çabalarıyla halkın zarar görmemesi için büyük kazanımlar elde edildi. Bu çabalar ve alınan kararlar bizi sevindirdi. Yaklaşık 4 milyon insanın kendisini güvende hissetmesi çok önemlidir. Bunun yanında bu insanların ihtiyaçları devam ediyor. Bizler nasıl ki her sabah, öğle, akşam birçok şeye ihtiyaç duyuyorsak aynı şekilde bu kardeşlerimizin de ihtiyaçları devam ediyor. Bu yardım tırlarını gönderdikten sonra ilk günkü gibi yine yardım çalışmalarımız devam edecek."

Okunan duanın ardından yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Suriye'ye uğurlandı.

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