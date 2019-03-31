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Şanlıurfa'yı 'cumhur ittifakı' adayı Zeynel Abidin Beyazgül kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 22:58 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, 'cumhur ittifakı' adayı olan AK Parti'li Zeynel Abidin Beyazgül seçildi.

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, 'cumhur ittifakı' adayı olan AK Parti'li Zeynel Abidin Beyazgül seçildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'li Zeynel Abidin Beyazgül kazandı. Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti'nin mevcut Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin yerine aday gösterilmişti.

1957 yılında Şanlıurfa’da doğan Zeynel Abidin Beyazgül, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1985-1996 yılları arasında avukatlık yapan Beyazgül, 2004 yılında AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. Şanlıurfa 5’inci Noterliğini yapan evli ve 3 çocuk babası Beyazgül, 2015-2018 yılları arasında AK Parti İl Başkanlığı görevini yürüttü.

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