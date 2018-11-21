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Şans Topu çekildi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 22:33 | Son Güncelleme

Şans Topu çekildi (1)

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun 910. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 3, 5, 12, 13, 22 artı 3 olarak belirlendi.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü şans topu

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