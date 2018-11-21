Şans Topu çekildi (1)

\u015eans Topu oyununun bu haftaki \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce d\u00fczenlenen oyunun 910. hafta \u00e7ekili\u015finde kazand\u0131ran numaralar 3, 5, 12, 13, 22 art\u0131 3 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)Bir anda ortaya \u00e7\u0131kt\u0131! Herkes onu g\u00f6rmek i\u00e7in s\u0131raya giriyorBing\u00f6l\u2019de, kurallara uymayan s\u00fcr\u00fcc\u00fclere ceza kesildiSay\u0131sal Loto \u00e7ekildi! MP\u0130 21 Kas\u0131m Say\u0131sal Loto sonu\u00e7lar\u0131 sorgula
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