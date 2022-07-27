Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu mu? 27 Temmuz Şans Topu çekiliş sonucu sorgula

Şans Topu çekilişi her hafta çarşamba ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Çekilişin sonuçları, haberimizde yer alacak. Peki Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu mu? İşte 27 Temmuz Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama linki...

ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Şans Topu çekiliş sonuçları belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

Şans Topu çekilişinin sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz. Çekiliş 20.00'da başlıyor.

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.

