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Şans Topu ne zaman çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? Şans Topu nasıl oynanır? 2 Temmuz Milli Piyango çekiliş ekranı

02.07.2023 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından yakından takip ediliyor. 2 Temmuz Pazar akşamı Milli Piyango'da Şans Topu çekilişi gerçekleştirilecek. Haftanın son çekilişiyle ekrana gelecek olan Şans Topu, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Peki, Şans Topu ne zaman çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? Şans Topu nasıl oynanır? 2 Temmuz Milli Piyango çekiliş ekranı

Şans Topu ne zaman çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? Şans Topu nasıl oynanır? 2 Temmuz Milli Piyango çekiliş ekranı

Şans Topu çekilişi haftanın iki günü olmak üzere çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşiyor. Şans Topu çekilişine katılarak şansını denemek isteyen vatandaşlar merakla sonuçlarını bekliyordu. Şans Topu 2 Temmuz Pazar çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz. İşte 2 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 2 TEMMUZ

Şans Topu çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. 2 Temmuz Pazar akşamı saat 20:00'de haftanın son Şans Topu çekilişi yapılacak.

28 HAZİRAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYIN

28 HAZİRAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 28 HAZİRAN! ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 28 HAZİRAN!

şans topu

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları şu şekilde;

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.


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