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Şans Topu sonuçları 15 Mayıs: Büyük ikramiye 3’e bölündü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 08:54 | Son Güncelleme

Haftanın Şans Topu sonuçları belli oldu ve 15 Mayıs tarihli çekilişte 3n kişiye müjdeli haber çıktı. Yapılan çekilişle belirlenen 5+1 numaranın hepsini tutturan 3 talihliden her biri 423 bin TL kazandı. İşte 15 Mayıs tarihli Şans Topu sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

Şans Topu sonuçları 15 Mayıs: Büyük ikramiye 3’e bölündü!

935'inci hafta Şans Topu sonuçları 15 Mayıs akşamı yapılan çekiliş ile belli oldu. Çekilişte çıkan 5+1 numaranın hepsini birden bilmeyi başaran 3 talihli 423’er bin TL’lik büyük ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango’nun açıklamasına göre söz konusu büyük ikramiye talihlilerinden ikisi kuponlarını İstanbul’dan, biri de Bursa’dan yatırmış.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 7, 12, 22, 31 ve 2 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 935'incn hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 423 bin 233 lira 65 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 15 kişi 4 bin 370 lira 80'er kuruş, 4 artı 1 bilen 264 kişi 248 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 843 kişi 30 lira 80'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 434 kişi 17 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 73 bin 48 kişi 4 lira 20'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 50 bin 711 kişi 6 lira ve 1 artı 1 bilen 155 bin 239 kişi 3 lira 80'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Bursa'nın İznik, İstanbul'un Fatih ve Başakşehir ilçelerinden yatırıldığı öğrenildi.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 799 bin 454 lira 95 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 870 bin 710 lira 49 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 485 bin 636 lira 25 kuruş aktarıldı.

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