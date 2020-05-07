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Şans Topu sonuçları 6 Mayıs: 2. devirli ikramiye tek kişiye gitti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2020 14:14 | Son Güncelleme

Haftanın Şans Topu sonuçları belli oldu ve 2 devir ile 2 milyon TLyi aşan büyük ikramiye tek kişiye gitti. İşte Adana’dan bir talihlinin büyük ikramiyeyi kazandığı 6 Mayıs tarihli 986. hafta Şans Topu sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

Şans Topu sonuçları 6 Mayıs: 2. devirli ikramiye tek kişiye gitti!
  1. hafta Şans Topu sonuçları 6 Mayıs akşamı yapılan çekiliş ile belli oldu. Geçtiğimiz 2 hafta büyük ikramiye talihlisi çıkmamıştı ki bu çekilişte büyük ikramiye meblağı 2.3 milyon TL’ye ulaştı. Şans Topu için bu büyük ikramiyeyi de tek bir talihli kazandı. İşte haftanın Şans Topu sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve talihlilerin alacağı ikramiye miktarları...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 22, 25, 28, 29, 30 ve artı 5 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 986. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi 2 milyon 389 bin 283 lira 5 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 18 kişi 4 bin 743 lira 95'er kuruş, 4 artı 1 bilen 227 kişi 501 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 782 kişi 51 lira 20'şer kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 226 kişi 27 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 76 bin 57 kişi 4 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 61 bin 663 kişi 6 lira 10'ar kuruş, 1 artı 1 bilen 210 bin 525 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

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