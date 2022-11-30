HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şans Topu sonuçları açıklandı! 30 Kasım Şans Topu çekilişi sonuçları sorgulama ekranı

Şans Topu sonuçları açıklandı! 30 Kasım Şans Topu çekilişi sonuçları sorgulama ekranı

30.11.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu çekiliş sorgulama ekranı 30 Kasım Çarşamba akşamı itibariyle sorgulanmaya başladı. Şans oyunu severler haftanın ilk Şans Topu çekilişinin sonuçlarını merakla bekliyorlar. Şans Topu çekiliş sonuçları, sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından Milli Piyango'nun resmi sitesinde duyurulmaktadır. Peki, Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 30 Kasım Şans Topu çekilişi sonuçları sorgulama ekranı

Şans Topu sonuçları açıklandı! 30 Kasım Şans Topu çekilişi sonuçları sorgulama ekranı

Şans Topu sonuçları için geri sayım sona erdi. Milli Piyango idaresi tarafından düzenlenen Şans Topu Çekilişi haftanın iki günü olmak üzere çarşamba ve pazar akşamları gerçekleşmektedir. Şans Topu çekilişi sonuçlarını açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linkten ve haberimizden takip edebilirsiniz.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekilişi, haftanın ilk çekilişiyle 30 Kasım Çarşamba akşamı saat 20:00'de gerçekleşti. Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı.

İşte kazanan numaralar;
3-5-18-23-32-16

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ VE BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kritik kanun teklifi Meclis'te kabul edildiKritik kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
Düzce'deki deprem sonrası korkutan gerçek! Uydudan tespit edildi, 20 cm uzaklaşmışDüzce'deki deprem sonrası korkutan gerçek! Uydudan tespit edildi, 20 cm uzaklaşmış
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın annesi konuştuSahte doktor Ayşe Özkiraz'ın annesi konuştu
Anahtar Kelimeler:
şans topu Milli Piyango şans topu çekiliş sonuçları şans topu çekilişi

En Çok Okunan Haberler

Herkesi ilgilendiren EYT sözleri! 2 milyon kişi...

Herkesi ilgilendiren EYT sözleri! 2 milyon kişi...

Dünya Kupası'nda birlikte oldular iddiasına fotoğraflı yanıt

Dünya Kupası'nda birlikte oldular iddiasına fotoğraflı yanıt

Hortumla dövüp, bıçaklayarak öldürdü

Hortumla dövüp, bıçaklayarak öldürdü

18 yaşındaki Elif Irmak'ın katili psikopat koca sabıkalı çıktı!

18 yaşındaki Elif Irmak'ın katili psikopat koca sabıkalı çıktı!

İmamoğlu bu tepkiyi hiç beklemiyordu! "Zorla söylettirdiler"

İmamoğlu bu tepkiyi hiç beklemiyordu! "Zorla söylettirdiler"

Silah sesi duyanlar polise haber verdi! Nurshat Muhammedova'nın cansız bedeni bulundu

Silah sesi duyanlar polise haber verdi! Nurshat Muhammedova'nın cansız bedeni bulundu

İlginizi Çekebilir

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Bu kokulardan asla vazgeçemiyorlar! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri

Bu kokulardan asla vazgeçemiyorlar! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.