Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman çekiliyor? 12 Şubat Şans Topu çekilişi ve sonuç ekranı

Şans Topu bu akşam yine büyük bir heyecanla bekleniyor. Çekiliş saati yaklaştıkça şans oyunu meraklılarında heyecan iyiden iyiye arttı. Şans Topu sonuçları birçok kullanıcı tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Çekiliş, salı ve pazar günleri olmak üzere haftada iki gün gerçekleştiriliyor. Peki Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman çekiliyor?

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans oyunu meraklıları 'Şans Topu ne zaman çekiliyor?' sorusunun cevabını merak ediyor. Çekiliş bu akşam saat 20.00'da gerçekleştirilecek. MPİ web sitesinden ve Youtube üzerinden canlı izlenebilecek. Şans Topu çekilişi noter huzurunda çekiliyor.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki otuz dört numara içinden birinci bölüm için beş numara ve farklı bir küre içerisindeki on dört numara içinden ikinci bölüm için bir numara çekilir.

Oynadığınız her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin etmeniz halinde ikramiye kazanırsınız.

5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür. Kazanma oranı ise oynadığınız kolon ve bildiğiniz numara adedine göre değişir.

