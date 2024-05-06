Şantaj ve cinsel istismar suçu işliyorlardı! İletişim Başkanlığı duyurdu: Adnan Oktar örgütüne ait hesaplar kapatıldı

Adnan Oktar örgütü sosyal medyada faaliyetlerine devam ediyor! Bu konuda soruşturma devam ederken yargı da Adnan Oktar örgütüne ait hesaplara erişimin engellenmesine karar verdi. Bu noktada karar sosyal medya platformlarına iletildi.

ADNAN OKTAR ÖRGÜTÜNE AİT 300 HESAP HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Avukat Burak Bekiroğlu da Adnan Oktar örgütüne ait hesapların X platformu tarafından kapatılmaya başlandığını belirten ekran görüntüleri paylaştı. Tekin Azra, Busram, Doğu Reyhan, İlim Cini rumuzuyla kullanılan hesaplar kapatıldı.

Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne yönelik davada örgüt lideri Adnan Oktar’ın 8 bin 658 yıl hapis ile cezalandırılmıştı. Cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam ederek özellikle avukatlar aracılığıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı ve örgüte üye kazandırmayı amaçladığı iddiaları sonrasında Adnan Oktar, Erzurum'dan Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfan Kurumu'na sevk edilmişti.





