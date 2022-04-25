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  4. Şantajcı kıskıvrak yakalandı! Ünlü isimlerin de fotoğrafları çıktı

Şantajcı kıskıvrak yakalandı! Ünlü isimlerin de fotoğrafları çıktı

25.04.2022 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Çiğli ilçesinde, aralarında tanınmış kişilerin de olduğu onlarca kişinin fotoğraflarını uygunsuz sitelerde paylaşıp tehdit ve şantajda bulunduğu iddia edilen Havva G., polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli Havva G.'nin 5 ilde 16 suçtan arandığı öğrenildi.

Şantajcı kıskıvrak yakalandı! Ünlü isimlerin de fotoğrafları çıktı

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında tanınmış kişilerin de olduğu onlarca kişinin fotoğraflarını uygunsuz sitelerde paylaşıp tehdit ve şantajda bulunduğu iddia edilen Havva G.'nin Çiğli ilçesindeki bir adreste olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu adreste şüpheli Havva G.'yi yakaladı. Havva G., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü.

5 İLDE 16 SUÇTAN ARAMA KAYDI VAR

Yapılan araştırmada Havva G.'nin İzmir, İstanbul, Antalya, Sivas ve Kocaeli'de 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'basit tehdit', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak', 'basit yaralama', 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret', 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek', 'şantaj' ve 'kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek' gibi 16 suçtan hakkında arama kaydı bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Havva G.'nin işlemlerin ardından Karşıyaka Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi. (DHA)

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İzmir
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