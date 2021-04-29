Şanzıman yağı ne zaman değiştirilir? İşte şanzıman yağı ve bakım fiyatları

Bu videomuzda 2013 model Opel Crosa’nın şanzıman yağını değiştirip, yağ ve LPG bakımını gerçekleştireceğiz. Bu süreçleri size adım adım anlatıp ne kadar fiyat tuttuğunu da videomuzda anlatacağız. Öncelikle şanzıman yağı nedir ve ömrü ne kadardır konularıyla başlayalım.
Tıpkı motor yağı gibi şanzımanın içindeki hareket eden parçalar üzerindeki sürtünmeyi azaltmak için kullanılan bir yağdır. Ayrıca şanzıman tipine göre basınç yapma işlevini sağlayan argüman olarak da görev alır.
Tıpkı motor yağı gibi şanzıman yağının da bir ömür vardır. Çünkü o ada motor yağı gibi ısıya maruz kalan bir yağ çeşididir. Zaman içerisinde kararma yaşar ve işlevini kaybeder. Çoğu usta şanzıman yağı ömürlük dese de, aslında durum hiç göründüğü gibi değildir.
Bu periyot araç kitapçığında yer alabilir. Şanzıman yağını değiştirdiğimiz 2013 Opel Corsa için bu süre 70 bin kilometrede bir olarak işlemekte. Ayrıca zaten uygun fiyatlı olan şanzıman yağı değişimi, sistem sağlığı açısından bu periyotta yapılmalıdır.
Şanzıman geçiş tepkileri yumuşar
Daha net vites geçişleri
Şanzıman dişli ömrünün korunması
Aktarım performansı artışı
Araçlar için yaklaşık olarak 10 bin kilometre veya yılda bir kez gerçekleştirdikleri bakım periyodudur. Bu süreçte araçta bazı değişiklikler olması şarttır. Bunun esas sebebi zamanla yıpranan yağ, hava filtresi ve benzeri argümanların sağlıklı çalışmaya devam etmesi gerektiğidir.
Yağ
Yağ filtresi
Hava filtresi
Polen filtresi
Yakıt filtresi
Lpg sisteminin sağlıklı çalışması için bakım yapılması gerekiyor. Tıpkı periyodik bakım için şart olan durumlar, LPG bakımı içinde geçerlidir.
İki adet LPG filtresi