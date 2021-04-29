Şanzıman yağı ne zaman değiştirilir? İşte şanzıman yağı ve bakım fiyatları

Bu videomuzda 2013 model Opel Crosa’nın şanzıman yağını değiştirip, yağ ve LPG bakımını gerçekleştireceğiz. Bu süreçleri size adım adım anlatıp ne kadar fiyat tuttuğunu da videomuzda anlatacağız. Öncelikle şanzıman yağı nedir ve ömrü ne kadardır konularıyla başlayalım.

ŞANZIMAN YAPI NEDİR?

Tıpkı motor yağı gibi şanzımanın içindeki hareket eden parçalar üzerindeki sürtünmeyi azaltmak için kullanılan bir yağdır. Ayrıca şanzıman tipine göre basınç yapma işlevini sağlayan argüman olarak da görev alır.

ŞANZIMAN YAĞININ ÖMRÜ VAR MI?

Tıpkı motor yağı gibi şanzıman yağının da bir ömür vardır. Çünkü o ada motor yağı gibi ısıya maruz kalan bir yağ çeşididir. Zaman içerisinde kararma yaşar ve işlevini kaybeder. Çoğu usta şanzıman yağı ömürlük dese de, aslında durum hiç göründüğü gibi değildir.

HANGİ PERİYOTLAR İLE ŞANZIMAN YAĞI DEĞİŞTİRİLMELİ

Bu periyot araç kitapçığında yer alabilir. Şanzıman yağını değiştirdiğimiz 2013 Opel Corsa için bu süre 70 bin kilometrede bir olarak işlemekte. Ayrıca zaten uygun fiyatlı olan şanzıman yağı değişimi, sistem sağlığı açısından bu periyotta yapılmalıdır.