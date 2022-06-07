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  4. Sapanca'da yaşandı... Milyonluk araç yolda kalınca bakın ne yaptılar

Sapanca'da yaşandı... Milyonluk araç yolda kalınca bakın ne yaptılar

07.06.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yaşanan ilginç olayda, trafik ışıklarında arıza yapan Ferrari marka milyonluk araç, çalışmadı. Yolda kalan araç, vatandaşların da yardımıyla ittirilerek çalıştırılmak istendi. O anlar çevredekiler tarafından kayda alındı.

Sapanca'da yaşandı... Milyonluk araç yolda kalınca bakın ne yaptılar

Sapanca'da milyonluk ultra lüks otomobil Ferrari arıza yaparak yolda kaldı. Vatandaşlar ise yolda kalan aracı ittirerek çalıştırmaya uğraştı...

Olay, Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesi mevkiinde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. Ultra lüks spor otomobil markası Ferrari’nin milyonlarca lira değerindeki aracı arıza yaptı. Otomobil sahibi aracını çalıştırmak için uğraşsa da başarılı olamadı.

VATANDAŞLAR İTTİRDİ

Çevredeki vatandaşlar ise sürücüye yardım edebilmek için otomobili ittirmeye başladı. Bu anlar ise farklı bir vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntülerde; vatandaşların yolda kalan Ferrari’yi ittirdiği anlar yer aldı. (İHA)

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