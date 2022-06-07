Sapanca'da yaşandı... Milyonluk araç yolda kalınca bakın ne yaptılar

Sapanca'da milyonluk ultra lüks otomobil Ferrari arıza yaparak yolda kaldı. Vatandaşlar ise yolda kalan aracı ittirerek çalıştırmaya uğraştı...

Olay, Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesi mevkiinde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. Ultra lüks spor otomobil markası Ferrari’nin milyonlarca lira değerindeki aracı arıza yaptı. Otomobil sahibi aracını çalıştırmak için uğraşsa da başarılı olamadı.

VATANDAŞLAR İTTİRDİ

Çevredeki vatandaşlar ise sürücüye yardım edebilmek için otomobili ittirmeye başladı. Bu anlar ise farklı bir vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntülerde; vatandaşların yolda kalan Ferrari’yi ittirdiği anlar yer aldı. (İHA)



