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  4. Sapanca Gölü'nde "hayalet ağ" nedeniyle ördek ve balıkların telef olmasına inceleme

Sapanca Gölü'nde "hayalet ağ" nedeniyle ördek ve balıkların telef olmasına inceleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 23:09 | Son Güncelleme

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir: - "Hadise bizi de üzdü, konuyla ilgili işlem başlatıldı"

Sapanca Gölü'ne kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bırakılan "hayalet ağ" nedeniyle 68 yabani ördek ile çok sayıda balığın telef olmasına ilişkin inceleme başlatıldı.

Göle kıyısı olan Eşme sahilinde kamp kuran sportif balıkçı Taha ve eşi Dilara Azra Tarhan, gelen kötü koku üzerine botlarıyla Sapanca Gölü'ne açıldı.

Su üzerinde telef olmuş ördek ve balıklarla karşılaşan Tarhan çifti, hayvanların "hayalet ağ" olarak bilinen misinadan yapılan bir ağa takıldıklarını fark etti.

Eşiyle ucunu buldukları ağı güçlükle toplamaya çalışan Taha Tarhan, yaklaşık 300 metrelik ağda 68 yabani ördek ve yüzlerce balık ölüsüyle karşılaşınca durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerinde inceleme yapan İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, ağın kim ya da kimler tarafından bırakıldığını tespit etmek için çalışma başlattı.

Sakarya Valiliğince de olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

- "Tarım İl Müdürlüğü ağın kime ait olduğunu araştırıyor"

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amatör balıkçının ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine gittiklerinde bu durumla karşılaştığını söyledi.

Bunun üzerine işlem başlatıldığını aktaran Nayir, "Ağın sahibini bulmak mümkün olacak mı bilmiyorum, bir işlem başlatıldı. Hadise bizi de üzdü. Kim bırakmış, atmış mı, yoksa oraya balık için mi bıraktı, ondan sonra unuttu gitti mi çok detaylı bilgimiz yok. Tarım İl Müdürlüğü ağın kime ait olduğunu araştırıyor ama eski bir ağ. Sahibini bulacağımız konusunda çok fazla fikrimiz yok." diye konuştu.

- "Caydırıcı cezaların gelmesi gerekiyor"

Sportif balıkçı Taha Tarhan da gölden gelen kötü koku üzerine eşiyle bota binip açıldıklarını, bir süre sonra su üzerinde ölü ördekleri gördüklerini söyledi.

Hayvanların hayalet ağa takılarak öldüğünü anladıklarını belirten Tarhan, "Balık ağının ucunu bularak çekmeye başladık. Çektikçe çok sayıda ölü ördek ve balık gördük. Ağın tamamını güçlükle dışarı çıkardığımızda 68 ördek ve çok sayıda çürümüş balığa rastladık." diye konuştu.

Yabani ördeklerin ağa takılan balıkları avlamak için suya daldığını, bu sırada misina ağına takılarak boğulduğunu anladıklarını aktaran Tarhan, "Adeta katliam yaşanmış. Bunun üzerine yetkililere haber verdik. Bu durum cezaların çok yetersiz olmasından dolayı kaynaklanıyor. Caydırıcı cezaların gelmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Dilara Azra Tarhan ise telef olmuş hayvanları görünce çok üzüldüğünü dile getirerek, bunu yapanlara gerekli cezanın verilmesini istedi.

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balık "hayalet ağ" ördek Sapanca Gölü

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