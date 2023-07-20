HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sapanca için sahte bungalov ilanları açtı, günlüğünü 2 bin 500 liradan sattı! "Yedim parayı yok"

Sapanca için sahte bungalov ilanları açtı, günlüğünü 2 bin 500 liradan sattı! "Yedim parayı yok"

20.07.2023 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yıl on binlerce kişi tarafından kullanılan Sapanca'daki turistik bungalovlar, dolandırıcıların da hedefi oldu. Sapanca Turizm Derneği Başkanı Berrin Yılmazer'in acente bilgilerini kullanarak sahte sosyal medya hesabı açan dolandırıcı, günlüğü 2 bin 500 liraya sahte bungalov tatili sattı. Dolandırıcı, parasını isteyenlere yolladığı ses kaydında sarf ettiği sözlerle 'pes' dedirtti.

Sapanca için sahte bungalov ilanları açtı, günlüğünü 2 bin 500 liradan sattı! "Yedim parayı yok"

Son yıllarda Sapanca'da bungalov turizmi popüler hale gelerek yaygınlaştı. Dolandırıcılar ise keyifli bir bungalov tatili yapmak isteyen vatandaşları hedef aldı. Dolandırıcılar, Sapanca Turizm Derneği Başkanı Berrin Yılmazer'in sahibi olduğu turizm acentesinin Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) kayıt numarasını ve acentesinin ismini kullanarak Instagram hesabı açtı.

GÜNLÜĞÜNÜ 2 BİN 500 LİRAYA SATTILAR

Hesaba, Sapanca'daki farklı bungalov işletmelerine ait bungalovların görselleri konuldu. 85 bine yakın kişinin takip ettiği hesaptan, olmayan bungalovlar günlük 2 bin 500 liraya pazarlandı. Çok sayıda kişi, TÜRSAB referansı verilen bu paylaşımlara aldanarak tatil için sözde işletmecilerle anlaştı ve para yatırdı. Tatilciler, dolandırıcıların verdiği tarihlerde Sapanca'ya geldiklerinde böyle bir işletme olmadığını görünce dolandırıldıklarını anladı.

bungalov-dolandiricisindan-magdurlara-ses-kaydi-yedim-parayi-yok_6857_dhaphoto2

"GİDİN ALLAH VERSİN PARANIZI"

Dolandırılan kişilerin Whatsapp üzerinden ulaştığı dolandırıcı, "İsterseniz savcılığa, isterseniz adliyeye, isterseniz Türkiye'nin en iyi savcısına şikayet edin. Ne paranızı alabilirsiniz. Gidin Allah versin paranızı. Yedim parayı yok" ifadelerini kullandığı ses kaydını gönderdi. Dolandırılan kişiler, savcılığa şikayette bulundu.

bungalov-dolandiricisindan-magdurlara-ses-kaydi-yedim-parayi-yok_6857_dhaphoto3

"SABAHTAN BERİ 100 KİŞİ ARADI"

Sapanca Turizm Derneği Başkanı Berrin Yılmazer, kendisine ait turizm acentesinin ismi ve TÜRSAB kayıt numarasının kullanıldığını ifade ederek, "Tatilciler mutlaka rezervasyon öncesi ödeme yapmadan mutlaka işletmenin TÜRSAB belgesini sorgulasın ve işletmenin sabit telefon numarasından arama yaparak teyit alsınlar. Telefonlarımız hiç susmuyor. Rezervasyon yaptırdığını iddia eden tatilciler ödeme sonrası bilgi almak için bizi arıyorlar. Arayanların sayısı sabahtan beri 100 kişiyi buldu." ifadelerini kullandı. (DHA)

bungalov-dolandiricisindan-magdurlara-ses-kaydi-yedim-parayi-yok_6857_dhaphoto4


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk plakalı tırlardan balya balya para çıktı! Miktarı dudak uçuklattıTürk plakalı tırlardan balya balya para çıktı! Miktarı dudak uçuklattı
Erdoğan'dan dünyaya tarihi çağrı: Bir an önce...Erdoğan'dan dünyaya tarihi çağrı: Bir an önce...
Çarpıcı keşif! Aynı yörüngeyi paylaşıyorlarÇarpıcı keşif! Aynı yörüngeyi paylaşıyorlar
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Sapanca bungalov

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kıskanç iki eşli adam dükkanda üçüncü karısını vurdu

Kıskanç iki eşli adam dükkanda üçüncü karısını vurdu

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Havada panik! “Zaman döngüsüne takıldım”

Havada panik! “Zaman döngüsüne takıldım”

Asırlardır kilitli olan kapıyı açtılar! Manzaraya inanamadılar

Asırlardır kilitli olan kapıyı açtılar! Manzaraya inanamadılar

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.