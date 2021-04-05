HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ‘Sapık Alihan’ hesabının kullanıcısı akli denge raporu için hastaneye sevk edildi

‘Sapık Alihan’ hesabının kullanıcısı akli denge raporu için hastaneye sevk edildi

05.04.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesapları üzerinden Atatürk’e ve Mersin’de 2015 yılında katledilen Özgecan Aslan’a hakaret den, Türk bayrağını yırtan ‘Sapık Alihan’ isimli kullanıcı çıkarıldığı savcılıkça akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor alınması için hastaneye sevk edildi.Polis ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden Atatürk’e ve Mersin’de 2015 yılında katledilen Özgecan Aslan’a hakaret ederek, Türk bayrağını yırtıp paylaşımlarda bulunan ‘Sapık Alihan’ hesabına yönelik inceleme başlatmıştı.

Sosyal medya hesapları üzerinden Atatürk’e ve Mersin’de 2015 yılında katledilen Özgecan Aslan’a hakaret den, Türk bayrağını yırtan ‘Sapık Alihan’ isimli kullanıcı çıkarıldığı savcılıkça akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor alınması için hastaneye sevk edildi.
Polis ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden Atatürk’e ve Mersin’de 2015 yılında katledilen Özgecan Aslan’a hakaret ederek, Türk bayrağını yırtıp paylaşımlarda bulunan ‘Sapık Alihan’ hesabına yönelik inceleme başlatmıştı. Yapılan incelemelerde hesabı kullanan şahsın 18 yaşından küçük olduğu belirlenmişti. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, görüntülerde yer alan A.Ş. isimli 18 yaşından küçük çocuğu Kağıthane’deki ikametinde gözaltına almıştı.
Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından çocuk şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli, akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor alınması için İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu nasıl vicdan? Ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini darbetti Bu nasıl vicdan? Ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini darbetti
Belediye başkanının çarptığı aracı kullanan kadın konuştuBelediye başkanının çarptığı aracı kullanan kadın konuştu
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Diğer Haberler

5 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu

5 Nisan korona tablosu

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama

Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama

Meral Akşener'den iktidara çağrı: Atanmışların zevzekliklerini de araştırın

Akşener'den iktidara çağrı: Atanmışların zevzekliklerini de araştırın

Meral Akşener’le diyaloğu sonrası lüks yaşamı ortaya çıkan Yüksel Temur’dan açıklama

'Ekonomi kötü' dedi, lüks yaşamı ortaya çıkınca kendini böyle savundu

Memur ve memur emeklisine ne kadar zam verilecek? 2021 yılı enflasyona göre memur maaşı hesaplama

Memur ve memur emeklisine zam!

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın çarptığı aracı süren kadın konuştu

Belediye başkanının çarptığı aracı kullanan kadın konuştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.