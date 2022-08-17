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Sapık dedenin foyası ortaya çıktı! Öz torununa yıllarca yaptıkları dehşete düşürdü: Her ayrıntısı mide bulandırdı

17.08.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

M. E. Ç. adlı 88 yaşındaki adamın 18 yaşındaki öz torunu B. Ç.'ye yaptıkları ifşa oldu. İğrenç olay, B. Ç.'nin okuldaki rehber öğretmenine anlatmasıyla ortaya çıktı. Rehber öğretmeninin yönlendirmesiyle B. Ç. dedesinden şikayetçi olurken dede M. E. Ç. kendisine iftira atıldığını ileri sürdü. B. Ç.'nin anlattıkları ise tüyleri diken diken etti. 9 yaşından başlayarak 6 yıl boyunca dedesinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyleyen B. Ç., "Farklı istismarların farklı parası vardı" dedi.

Sapık dedenin foyası ortaya çıktı! Öz torununa yıllarca yaptıkları dehşete düşürdü: Her ayrıntısı mide bulandırdı

Lise öğrencisi B. Ç.'ye yaşadığı korkunç süreç nedeniyle travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) tanısı kondu. Genç kız küçüklüğünden itibaren dedesinin cinsel istismarına kaldığını rehber öğretmenine anlattı. M.E.Ç. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede B. Ç.'nin anlattıklarının güvenilir olduğu kanaatine varıldığı kaydedilirken dede M. E. Ç. için '12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı' suçundan en az 10 yıl hapis cezası istendi. M. Ç.'nin "Babaannemle salonda yattığımızda sabahları hep benim başımda olurdu, beni izlerdi" ifadeleri cinsel istismarın boyutunu ortaya koydu. İşte mide bulandıran olayın ayrıntıları!

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"GECELERİ YATTIĞIMIZDA İSTİSMAR EDERDİ"

Olay, 2013 yılında meydana geldi. İddiaya göre M. E. Ç, o dönemde 9 yaşında olan öz torunu B. Ç.'ye 6 yıl boyunca cinsel istismarda bulundu. B. Ç., 2021 yılında lisedeki rehberlik öğretmenine geçmişte yaşadıklarını anlattı. Rehber öğretmen de B. Ç.'nin annesini çağırıp, şikayetçi olmalarını istedi. Çocuk İzlem Merkezi'nde ifade veren B. Ç., "Annem ile babam sürekli vardiyalı çalıştıkları için babaannemin evinde kalıyordum. Geceleri dedemle yattığımızda istismar ederdi. Beni istismar ettikten sonra para verirdi. Farklı istismarların, farklı paraları vardı. Babaannemle salonda yattığımızda sabahları hep benim başımda olurdu, beni izlerdi" dedi. İfadesi alınan M .E. Ç. ise kendisine iftira atıldığını savundu. Soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı.

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Öz torununa cinsel istismarda bulunan 88 yaşındaki dede M. E. Ç.

EN AZ 10 YIL HAPİS TALEBİ

İddianamede savcı, anne ve babası vardiyalı çalıştığı günlerde B.Ç.'nin dedesi ve babaannesinde kaldığını, şüphelinin torununa çok defa istismarda bulunduğunu ve mağdura bunun karşılığında para verdiğini belirtti. Düzenlenen adli görüşme değerlendirme raporunda, mağdurun yaşadığı cinsel istismar öyküsünü yer, zaman ve oluş şekli bakımından net ve samimi şekilde ifade ettiği, yaşadıklarına ilişkin yeterli ve tutarlı bilgiler verdiği, ifadesinin güvenilir olduğu kanaatine varıldığı da iddianamede belirtildi.

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B.Ç.'nin, psikiyatri muayene raporuna göre travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) tanısı aldığı da iddianamede yer aldı. Savcı, '12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı' suçundan dedenin en az 10 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.

"ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILMASI İÇİN ÇABALAYACAĞIZ"

B.Ç.'nin avukatları İslam Gezer ve Elif Büşra Berber, davaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Gezer şöyle dedi:

"Müvekkilimiz olan mağdur çocuğun söylediklerinin doğruluğu, soruşturma aşamasında alınan raporlarla desteklenmiştir. Mağdur çocuk, bu durumu yıllarca annesinden gizlemeye çalışsa da sonunda cesaretini toplayarak, okuldaki öğretmenine anlatmış ve olay bu şekilde ortaya çıkmıştır. Sanık ve ailesi, her ne kadar mağdurun annesinin dolduruşuna gelerek, bunu yaptığını ve olanların iftira olduğunu söylese de takdir edersiniz ki; hiçbir çocuk böyle bir olayı kurgulamaz veya birilerinin sözleriyle hareket edemez. Çocuğumuzun ve annesinin yaşadığı mağduriyeti bir nebze de olsa dindirebilmek için haklı hukuk mücadelemize devam edeceğiz. Sanığın tutuklu yargılanmasını ve üst sınırdan cezalandırılması için çabalayacağız."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar dede torun
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