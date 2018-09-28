HABER

Sapık şeyh 5 erkek çocuğa kabusu yaşattı! Skandal savunma

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 12:35 | Son Güncelleme

Konya'da 5 erkek müridine "cinsel istismarda" bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan ve 70 yıl hapsi istenen 65 yaşındaki tarikat şeyhi S.I.'nın avukatı, "Müvekkilimin yaşı nazara alındığında, müştekilerin beyanlarının asılsız ve çelişkili olduğu görülecektir" diye savunmada bulundu.

Sapık şeyh 5 erkek çocuğa kabusu yaşattı! Skandal savunma

Başbakanlık İletişim Merkezi'ne bu yılın başlarında şikayette bulunan bir kişi, sohbetlerine katıldığı tarikatın kendisini "sözde halife" diye tanıtan şeyhinin erkek müritlerine cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.I., 2008 ve 2017 yılları arasında 17 ve 22 yaşları arasındaki 5 erkek müridine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

70 yıla kadar hapsi istenen S.I.'nın yargılanmasına 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Bazı mağdurlara birden fazla cinsel istismar olması nedeniyle, sanık hakkında talep edilen cezanın da suç oranına göre artırılması talep edildi.

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu yargılanan S.I. ve avukatı katıldı. Duruşmada söz alan S.I.'nın avukatı Yiğit Ç., müvekkilinin yaşının dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Müvekkilimin yaşı nazara alındığında, müştekilerin beyanlarının asılsız ve çelişkili olduğu görülecektir" dedi.

S.I.'nın sahibi olduğu züccaciye mağazasında cinsel istismar olayı iddialarının da asılsız olduğunu ileri süren Yiğit Ç., iş yerinin fotoğraflarını mahkemeye sunarak, şöyle dedi: "Dükkanda cinsel ilişki olduğu iddiaları da bize göre doğru değildir. Dükkanın resimlerini ibraz ediyoruz. Bu konuda dükkan komşuları da tanık olarak dinlenebilir. Dükkanın içinin dışarıdan rahatlıkla görüleceği fotoğraflardan anlaşılacaktır. Müvekkilimin üzerine atılı suç vasfının değişme ihtimali yüksektir. Tahliyesini talep ediyoruz."

Mahkeme heyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delilleri, sanığın üzerine atılan suçun "katalog" suçlardan olması ve hakkında hükmedilmesi beklenilen ceza miktarını da göz önünde bulundurarak S.I.'nın tahliye talebini reddetti. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

PARTNERSeks robotu genelevinden görülmemiş fotoğraflar!Seks robotu genelevinden görülmemiş fotoğraflar!
'Cinsel istismar' sanığı tarikat şeyhinin avukatından 'yaş' savunması'Cinsel istismar' sanığı tarikat şeyhinin avukatından 'yaş' savunması
Cip ile otomobil çarpıştı: 3 yaralıCip ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istismar Konya erkek çocuğu istismar

En Çok Okunan Haberler

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

Fethullah Gülen'le fotoğraf çektiren Afif Demirkıran'a kritik görev

Fethullah Gülen'le fotoğraf çektiren Afif Demirkıran'a kritik görev

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Okuyucu Yorumları 6 yorum
bunlar İslam dinini karalamak için özel olarak yetiştirilen soysuzlardan. Allah bunun ve buna bu ortamı sağlayanların belasını versin.
Böylelerini asmak lazım. İslam dininin en büyük düşmanı bunlar.
Böyle Pisliklerin Haberlerini Okuyunca Hayvanları Daha Çok Seviyorum., Lanet Olsun Sizin İnsanlığınıza Sapık Pislikler..!!!
Diğer Haberler
İstanbul'da huzurevinde yangın!

İstanbul'da huzurevinde yangın!

Babasının sevgilisini öldürdü! 'O kadın aramıza girdi'

Babasının sevgilisini öldürdü! 'O kadın aramıza girdi'

Elif ve Pınar'ın ardından Edanur için de kötü haber!

Elif ve Pınar'ın ardından Edanur için de kötü haber!

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

İsyan ettiren görüntü! Bunu yapan bir baba

İsyan ettiren görüntü! Bunu yapan bir baba

Aksaray'da korkunç olay! 10 yaşındaki çocuk oynadığı tabancayla babaannesini vurdu

Aksaray'da korkunç olay! 10 yaşındaki çocuk oynadığı tabancayla babaannesini vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.