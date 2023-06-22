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Saplantılı aşık dehşeti: Tetikçi her şeyi itiraf etti! Müteahhitten korkunç plan

22.06.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Buse Bulut (26), evinden çıktıktan sonra bindiği otomobilin önü motosikletli kişi tarafından kesilip, bacağından tabancayla vuruldu. Bulut'u vuran Serhat Kösen (23), polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Kösen, sorguda Bulut'u Müteahhit Ekrem Boz'un (45) talimatıyla vurduğunu itiraf etti. Boz'un Bulut'a saplantı derecesinde aşık olduğu ve genç kız sevgili olma isteğini reddedince böyle bir plan yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Saplantılı aşık dehşeti: Tetikçi her şeyi itiraf etti! Müteahhitten korkunç plan

Dehşete düşüren olay, 4 Haziran günü saat 16.00 sıralarında Hallaçlar Mahallesi 3002 Sokak'ta meydana geldi. Evinden çıktıktan sonra otomobiline binen Buse Bulut, kısa süre gittikten sonra önü bir motosikletli tarafından kesildi. Otomobilden inen Bulut, motosiklet sürücüsü tarafından sol bacağından tabancayla vuruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağına bir kurşun isabet eden Bulut, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Buse Bulut tedavisinin ardından taburcu edildi.

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TETİKÇİ İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Plakası kapatılan, kaskla yüzünü gizleyen motosikletli saldırganın Serhat Kösen olduğu belirlendi. Kösen, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Kösen, genç kadını vurması için müteahhit Ekrem Boz'dan 15 bin lira aldığını itiraf etti. Kösen, ifadesinde olaydan bir gün önce Buse Bulut'un evinin çevresinde Boz ile keşif yaptıklarını da anlatıp, "Ne zaman eve girip çıktığını tespit ettik. Bana, Bulut'un otomobilini de gösterdi" dedi.

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BAYILMA NUMARASI YAPMIŞ

Kösen ifadesinde, olay günü yaklaşık 2 saat evin önünde beklediğini, Buse Bulut'un evden çıkıp otomobiline bindikten sonra motosikletle önünde durup, bayılma numarası yaptığını da anlattı. Bulut'u kendisine yardım etmek için otomobilden inip, yanına geldiğinde tabancayla sol bacağından vurduğunu ardından kaçtığını söyledi. Kendisine yardım etmeye çalıştığı için Bulut'un iyi niyetli biri olduğunu düşünüp, vurmak istemediğini ancak paraya ihtiyacı olduğu için saldırıyı gerçekleştirdiğini de itiraf etti.

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PARAYI TETİKÇİNİN DEPREMZEDE YAKINLARI İÇİN GÖNDERDİĞİNİ SÖYLEDİ

Serhat Kösen'in ifadesinden yola çıkan polis, müteahhit Ekrem Boz'u düzenlediği operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen Boz, tetikçiye gönderdiği 15 bin lirayı depremzede yakınları olduğu için verdiğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Boz ve Kösen çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MÜTEAHHİT SAPLANTILI AŞIK ÇIKTI

Saldırı olayının aydınlatılmasının ardından ifade veren Buse Bulut, müteahhit Boz ile bir arkadaş ortamında tanıştıklarını, kendisini 2 aydır sevgili olmak için sürekli rahatsız ettiğini ancak kabul etmediğini söyledi. İfadesinde Boz'un kendisine telefonla, "Sana ev alırım, araba alırım", silahlı saldırının ardından da "Sevgili olmamız halinde sana hastane kapatırım" gibi mesajlarda gönderdiğini ifade etti.

(DHA)

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