Saraç'tan Boğaziçi Üniversitesine tebrik

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Dünyanın En İyi Üniversiteleri" sıralamasında ilk 200'e giren Boğaziçi Üniversitesini kutladı.

Saraç, Twitter hesabından, US News & World Report tarafından hazırlanan sıralamada ilk 200'e giren Boğaziçi Üniversitesi için tebrik mesajı paylaştı.

YÖK Başkanı Saraç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın En İyi Üniversiteleri sıralamasında bu yıl ilk 200’e giren ve Türkiye özelinde en iyi dereceyi elde eden Boğaziçi Üniversitesinin başta Rektörü olmak üzere, akademik ve idari personelini tebrik ederim."

Boğaziçi Üniversitesi, geçen sene 234'üncü sırada yer aldığı US News & World Report listesinde bu yıl 186'ncı sıraya yükselerek Türkiye'den ilk 200'e giren tek üniversite olmuştu.

