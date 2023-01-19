Sararmış çamaşırlarınızı bembeyaz yapacak! Kar gibi beyaz çamaşırlar için doğal öneriler

Çamaşırlarımız zaman içerisinde yanlış yıkama, kurutma, yağ ve yemek lekeleri nedeniyle sararabiliyor. Sararmış çamaşırları tekrardan beyazlatmak için çeşitli yöntemler aranıyor. Doğal yöntemlerle sararmış çamaşırlarınızı beyazlatmanız mümkün. Her mutfakta bulunan malzemeler işinize yarayacak.
ÇAMAŞIRLARI BEYAZLATMAK İÇİN YAPILACAKLAR
ELMA SİRKESİ
Yapılışı
- Elma sirkesini kaynamış suyun içine dökün.
- Çamaşırlarınızı suyun içine basın.
- 1-2 saat bekleyin.
- Çamaşırlarınızı kontrol ederek çıkarmalısınız. Elma sirkesi, su içinde daha fazla bekleyen çamaşırları yıpratabilir. Çamaşırlarınızı çıkardıktan sonra, makineye atarak kullandığınız çamaşır yıkama programını çalıştırın. Elma sirkesiyle yapabileceğiniz bir diğer yöntem ise şöyledir;
- Çamaşır makinenizin deterjan gözüne bir miktar sirke koyun.
- Deterjan ile sirkeyi karıştırın.
- Kokuyu engellemek için yumuşatıcı kullanabilirsiniz.
LİMON
Yapılışı
- Bir adet limonu dilimleyin.
- Suyu kaynatarak doğradığınız limon dilimlerini ekleyin.
- Çamaşırlarınızı kaynar su içinde bir saat kadar bekletin.
- Çamaşırınızı çıkardıktan sonra her zamanki şekilde makinede yıkayın.
ASPİRİN
Yapılışı
- 5 adet aspirini ezin.
- 2 litre su ölçerek kaynatın.
- Aspirini su içine atarak karıştırın.
- Kaynar su ile çamaşırlarınızı ön yıkamaya alın.
Yapılışı
- Çamaşır makinenizde deterjan gözüne bir tatlı kaşığı kadar karbonat koyun.
- Eğer kıyafetinizin üzerinde çıkmayan inatçı bir leke bulunuyorsa; karbonat ve limonu karıştırıp çamaşırın üzerine sürün ve makinede yıkayın.
- Leke hala çıkmamış ise kaynar su içine bir miktar karbonat atın ve çamaşırınızı gece boyu suda dinlendirin.