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    4. Sararmış yastık lekelerine son! Tek malzeme ile kar gibi beyaz oluyor

    Sararmış yastık lekelerine son! Tek malzeme ile kar gibi beyaz oluyor

    09.01.2024 10:09 | Son Güncelleme:
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    Yatak odalarımızdaki sararmış yastık lekeleri, zamanla oluşan ve çoğu zaman can sıkan bir durumdur. Sadece tek bir malzeme ile yastık lekelerinin beyazlaması mümkün. Bu yöntem, yastıkları kar gibi beyaz hale getiriyor ve onları ilk günkü gibi temiz yapıyor. Eğer siz de sararmış yastıkları nasıl bembeyaz yaparım diye düşünüyorsanız haberimize göz atabilirsiniz.

    Sararmış yastık lekelerine son! Tek malzeme ile kar gibi beyaz oluyor

    Yatak odalarımızdaki yastıkların zamanla sararması, sıkça karşılaşılan bir sorundur ve genellikle temizlemesi zor olabilir. Tek bir malzeme ile bu lekeleri temizlemenin basit bir yolu var. Bu yöntem sayesinde yastık lekelerinden tek seferde kurtulabilirsiniz. Eğer yatak odanızdaki yastık lekelerinden kurtulmak için pratik bir çözüm arıyorsanız doğru yerdesiniz.

    SARARMIŞ YASTIK LEKELERİNİ ANINDA YOK EDİYOR

    Sararmış yastıklarınız için sadece bulaşık parlatıcısı kullanmanız yeterli. Özellikle terleme sonucu ortaya çıkan yastıktaki sarı lekeler 2-3 ayda bir ortaya çıkabiliyor.

    yastıkk

    Üzerlerine bulaşık parlatıcısı döktüğünüz yastıkları elyaflarıyla beraber çamaşır makinesinde yıkayın. Yıkadıktan sonra eğer kış mevsiminde iseniz peteğin yanında kurutabilirsiniz. Daha sonra elinizle tek tek açtığınızda yastıklarınız pamuk gibi olacaktır.

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