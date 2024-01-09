Sararmış yastık lekelerine son! Tek malzeme ile kar gibi beyaz oluyor

Yatak odalarımızdaki yastıkların zamanla sararması, sıkça karşılaşılan bir sorundur ve genellikle temizlemesi zor olabilir. Tek bir malzeme ile bu lekeleri temizlemenin basit bir yolu var. Bu yöntem sayesinde yastık lekelerinden tek seferde kurtulabilirsiniz. Eğer yatak odanızdaki yastık lekelerinden kurtulmak için pratik bir çözüm arıyorsanız doğru yerdesiniz.

SARARMIŞ YASTIK LEKELERİNİ ANINDA YOK EDİYOR

Sararmış yastıklarınız için sadece bulaşık parlatıcısı kullanmanız yeterli. Özellikle terleme sonucu ortaya çıkan yastıktaki sarı lekeler 2-3 ayda bir ortaya çıkabiliyor.

Üzerlerine bulaşık parlatıcısı döktüğünüz yastıkları elyaflarıyla beraber çamaşır makinesinde yıkayın. Yıkadıktan sonra eğer kış mevsiminde iseniz peteğin yanında kurutabilirsiniz. Daha sonra elinizle tek tek açtığınızda yastıklarınız pamuk gibi olacaktır.



