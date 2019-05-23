Saray ve kasırlar Müzeler Haftası'nda ziyaretçilerini bekliyor

İSTANBUL (AA) - HİLAL UŞTUK - Aralarında Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayı'nın da bulunduğu Milli Saraylar'a bağlı saray, köşk ve kasırlar, Müzeler Haftası'nda da ziyaretçilerini bekliyor.

Kültür varlıklarının tanıtılması, eserlerin korunması ve sağlıklı şekilde gelecek kuşaklara aktarılabilmesi konusunda bilinçli bir kamuoyu oluşturulması amacıyla, her yıl 18-24 Mayıs tarihleri "Müzeler Haftası" olarak kutlanıyor.

Türkiye'yi ve özellikle de İstanbul'u ziyaret eden turist sayısının artışıyla doğru orantılı olarak, müze ziyaretçileri de gözle görülür oranda arttı.

2018'de bir milyon 430 bin kişi tarafından ziyaret edilen Milli Saraylar'a bağlı saray, köşk ve kasırlar, 2019'un ilk dört ayında, önceki yıla oranla yüzde 11 daha fazla kişiyi ağırladı.

Büyük kısmı 19. yüzyılda inşa ettirilen bu tarihi mekanlar, Osmanlı Devleti'nin son dönemleriyle cumhuriyetin ilk yıllarının siyasi ve sosyal yaşamına da ışık tutuyor.

- Dolmabahçe Sarayı, turistlerin ilk duraklarından

Milli Saraylar içerisinde en çok ziyaretçiyi ağırlayan Dolmabahçe Sarayı, İstanbul'a gelen özellikle yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olarak dikkati çekiyor.