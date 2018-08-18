SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, "Bentbasa Atlama Yarışları" düzenlendi.

Spor ve Turizm Tanıtım Derneği "SporTur" tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen yarışlar, Saraybosnalılar ve şehirdeki turistler tarafından büyük ilgi gördü.

Kendilerini Mijacka Nehri'nin sularına bırakan yarışmacılar, izleyicilere adeta görsel şölen yaşattı.

- Ödül törenine bomba engeli

Yarışma, bir bomba ihbarı nedeniyle ödül töreninden önce sonlandırıldı.

Yarışların organizatörü Dino Bajric, AA muhabirine yaptığı açıklamada, puanların ihbardan önce verildiğini ve yarışmada dereceye giren isimlerin belli olduğunu söyledi.

Bajric, yarışmada, birinciliği Banja Lukalı İgor Arsenic'in, ikinciliği Konjicli Danko Dangubic'in, üçüncülüğü ise yine Banja Lukalı Djordje Gajic'in elde ettiğini açıkladı.

Ödül töreninden önce yapılan bomba ihbarının kendilerine bildirilmesi üzerine, yarışmayı izlemek için toplanan kalabalığı bölgeden uzaklaştırdıklarını belirten Bajric, sonuçların polis incelemesinin ardından resmi olarak da açıklanacağını sözlerine ekledi.

İhbarın ardından, polis ve ambulans ekiplerinin yanı sıra Saraybosna Kantonu Kültür ve Spor Bakanı Mirvad Kuric de olay yerine geldi.

