SARAYBOSNA (AA) – Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, LGBT üyelerinin yarın ilk kez düzenleyeceği yürüyüşe tepki olarak "Geleneksel Aile Günü Yürüyüşü" yapıldı.

Ülkede faaliyet gösteren Svjetlo Derneği ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen yürüyüşe katılan yüzlerce kişi, geleneksel aile yapısının önemine dikkati çekti.

Irk ve din ayrımı yapılmaksızın aile değerlerine saygı duyulması gerektiğine işaret eden gruptakiler, ellerinde "Aile toplumun temelidir", "Bir babanın çocuklarına yapacağı en büyük iyilik annelerini sevmektir" yazılı dövizler ile pembe ve mavi balonlar taşıdı.

"Geleneksel Aile Günü Yürüyüşü" etkinliğinin sözcüsü Ahmed Kulanic, söz konusu etkinliğin, kadın ve erkek arasında yapılan evliliklerin önemini vurgulamak ve aile değerlerine sahip çıkmak amacıyla düzenlendiğini ifade etti.

