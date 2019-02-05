Saraybosna'daki pazar yeri kurbanları anıldı

Bosna Hersek'teki savaşta (1992-1995) Sırp Cumhuriyeti Ordusu (VRS) tarafından başkent Saraybosna'daki Markale pazar yerine yapılan havan topu saldırısında yaşamını yitirenler törenle anıldı.

Markale pazar yerine 5 Şubat 1994'te Sırp askerler tarafından düzenlenen havan topu saldırısında hayatını kaybeden 68 kişi için pazar yerinde anma töreni düzenlendi.

Katliamın 25. yılında düzenlenen törene, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyesi Zeljko Komsic'in yanı sıra kurban yakınları ve katliamdan yaralı kurtulanlar katıldı.

Saldırıda arkadaşlarını kaybeden Rafet Skenderovic, yaşananlardan sonra pazar yerine artık çok nadiren geldiğini belirterek, "1994'teki havan topu saldırısında, pazar yerinden sadece 50 metre uzaktaydım. İki arkadaşımı kaybettim." dedi.

Rüyalarında hala kan ve yaralı insanlar gördüğünü aktaran Skenderovic, yaşadığı bu acının ancak öldüğünde dineceğini vurguladı.

Saldırıda kız kardeşini kaybeden Kadrija Hrkic de kardeşi Emina'nın erzak almak için o gün pazar yerine gittiğini anlatarak, aradan çeyrek asır geçse de hissettiği acının hala aynı olduğunu ifade etti.