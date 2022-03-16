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Sarı dişlere son! Anında beyazlatıyor

16.03.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dişlerin bakımlı görünmesi iletişim kurarken oldukça önemli. Dişler zamanla belirli nedenlere bağlı olarak sararabiliyor. Bu da bakımsız ve pis görünüme sebep oluyor. Dişlerinizi aşağıda yer alan kürler sayesinde anında beyazlatabileceğinizi biliyor muydunuz? Bu kürleri uygulamanız anında beyazlık sağlasa da uzun zamanlı beyazlama için sigaradan ve kahveden uzak durmanız gerekiyor.

Sarı dişlere son! Anında beyazlatıyor

Ağız hijyeni hem sağlık hem de görünüm açısından önem taşıyor. Bazen ne kadar ağız ve diş bakımı yapılsa da dişler istenilen görünüme sahip olamıyor. Sigara içmek, kahve ve çay kullanmak dişlerin sararmasına neden olan etkenler arasında yer alıyor. Dişin daha beyaz görünmesi için bu alışkanlıklardan uzak durup diş beyazlatıcı kürleri deneyebilirsiniz.

DİŞLERİ ANINDA BEYAZLATMAK İÇİN

LİMON VE KARBONAT

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Limon ve karbonat kürü diş beyazlatma da en çok bilinen kürler arasında yer alıyor. Karbonatın üzerine az miktarda limon sıkarak dişinizi fırçalamanız çok daha beyaz dişlere sahip olmanızı sağlayacaktır. Fakat uzmanlar bu kür hakkında uyarıyorlar. Kürü çok sık uygulamak ve diş fırçasını dişlere fazla bastırmak diş sağlığına zarar veriyor.

MUZ KABUĞU İLE BEYAZLATMA

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Muzları yedikten sonra kabuklarını çöpe mi atıyorsunuz? Diş sağlığı için muzun görevini bilseniz çöpe atmadan önce bir kez daha düşünürdünüz. Muzun içerisinde bulunan maddeler dişin beyazlamasını sağlıyor. Dişinizi fırçaladıktan sonra muz kabuğuyla dişinizi ovmak dişlerinizin çok daha beyazlamasına neden olacaktır.

TARÇIN

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Tarçın hem ağız kokularını önleme hem de diş beyazlatma konusunda oldukça etkili çözümler sağlıyor. Dişi tarçın ile fırçalamak dişlerinizin çok daha beyaz görünmesini sağlayacaktır.

ZERDAÇAL VE LİMON SUYU

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Zerdeçal her derde deva bitkiler arasında yer alıyor. Zerdeçal, limon suyu, diş macunu ve bir miktar tuzu karıştırarak hazırlayacağınız kürü dişlerinize uyguladığınızda dişlerinizde istenmeyen sarı görünümden kolayca kurtulabilirsiniz.

KABARTMA TOZU

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Kabartma tozunun diş beyazlatmadaki etkisini biliyor muydunuz? Kabartma tozu içeren diş macunlarını kullanmak dişinizin çok daha beyaz görünmesini sağlayacaktır.

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