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O isme 'sarı yelek' gözaltısı!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.01.2019 11:08 | Son Güncelleme

Fransa'da Sarı Yelekler hareketinin liderlerinden Eric Drouet, izinsiz gösteri düzenleme gerekçesiyle gözaltına alındı.

O isme 'sarı yelek' gözaltısı!

Fransa'da akaryakıt vergisi zammı üzerine başlayan Sarı Yelekler protestolarına liderlik eden isimler arasında yer alan Eric Drouet gözaltına alındı. Savcılık makamlarının Fransız haber ajansı AFP'ye verdiği bilgiye göre Drouet izinsiz gösteri organize etmek suçlaması ile gözaltına alındı.

DW Türkçe'nin haberine göre polis kaynakları, halihazırda silah taşımaktan yargılanan Drouet'nin başkent Paris'te Champs-Elysees'ye giderken yakalandığı belirtildi. Drouet'yi zafer anıtı Arc de Triomphe yakınlarında onlarca göstericinin beklediği aktarıldı.

MELENCHON: GÜÇ SUİSTİMAL EDİLİYOR

Drouet'nin gözaltına alınması Fransız siyasetçi Jean Luc Melenchon'un tepkisine neden oldu. Twitter üzerinden yayınladığı mesajında "Eric Drouet yine yakalandı, neden? Güç suistimal ediliyor. Siyasileşen polis, Sarı Yelekler hareketinin liderlerini hedef alıyor" yazdı.

'AKARYAKIT ZAMMINI PROTESTO AMACIYLA BAŞLAMIŞTI'

Sarı Yelekler'in eylemleri, akaryakıt zammını protesto amacıyla 17 Kasım'da başladı. Fransız hükümetinin politikalarının eleştirildiği geniş katılımlı eylemlere dönüşen gösterilerde, işçi, emekli ve öğrenci hakları gibi konularda talepler duyurulmaya çalışılıyor. Noel ve yeni yıl tatili nedeniyle son iki haftadır gösterilere katılımda düşüş gözlense de protestolar sürüyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gösterileri dindirmek için ilk adım olarak akaryakıt zammını askıya almış, ardından da asgari ücrete 100 euro zam yapılmasını içeren bir paket açıklamıştı. Gösteriler sonucu Fransa'da 10 kişi hayatını kaybetmişti

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Sarı Yeleklilerin lideri gözaltına alındıSarı Yeleklilerin lideri gözaltına alındı
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