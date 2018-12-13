'Sarı Yelekliler'den Fransa'daki saldırı için olay iddia!

"Sarı yelekliler" sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda Strazburg'daki dünkü saldırının bir komplo olduğunu iddia etti.

Saldırının, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "sarı yeleklilerin" protestolarına ilişkin yaptığı açıklamanın ertesi günü ve cumartesi düzenleyecekleri gösteriden birkaç gün önce meydana gelmesinin tesadüf olamayacağını savunan "sarı yelekliler", bu saldırıyı cumartesi günkü gösteriye gölge düşürmek için Fransa yönetiminin organize ettiğini öne sürdü.

"Sarı yelekliler", grubun sosyal medya hesabındaki sayfası üzerinde konuya ilişkin çok sayıda yorum yaptı.

Phinou Cetout adında bir kullanıcı, "İşte! Olacak olan oldu. Macron'un konuşmasının ertesi günü ve cumartesi günkü gösteriden önce saldırı meydana geldi. İnsanları aptal yerine koymuyorlar mı?" mesajını paylaştı.

"BİLEREK SALDIRI DÜZENLEDİ"



"Sarı yelekliler"in en önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Maxime Nicolle, "Fly Ryder" adındaki sayfada paylaştığı videoda saldırı gerçekleştirmek isteyen kişinin akşam saatlerinde kalabalık olmayan bir caddeye gitmeyeceğini ve Paris'in ünlü Champs-Elysees Caddesi'ni tercih edeceğini anlattı.