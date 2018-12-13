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'Sarı Yelekliler'den Fransa'daki saldırı için olay iddia!

DÜNYA HABERLERİ  | 13.12.2018 07:08 | Son Güncelleme

"Sarı yelekliler", Fransa yönetiminin, cumartesi düzenleyecekleri gösteriye gölge düşürmek için Strazburg'da dün akşam yaşanan silahlı saldırıyı organize ettiğini öne sürdü.

'Sarı Yelekliler'den Fransa'daki saldırı için olay iddia!

"Sarı yelekliler" sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda Strazburg'daki dünkü saldırının bir komplo olduğunu iddia etti.

Saldırının, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "sarı yeleklilerin" protestolarına ilişkin yaptığı açıklamanın ertesi günü ve cumartesi düzenleyecekleri gösteriden birkaç gün önce meydana gelmesinin tesadüf olamayacağını savunan "sarı yelekliler", bu saldırıyı cumartesi günkü gösteriye gölge düşürmek için Fransa yönetiminin organize ettiğini öne sürdü.

"Sarı yelekliler", grubun sosyal medya hesabındaki sayfası üzerinde konuya ilişkin çok sayıda yorum yaptı.

Phinou Cetout adında bir kullanıcı, "İşte! Olacak olan oldu. Macron'un konuşmasının ertesi günü ve cumartesi günkü gösteriden önce saldırı meydana geldi. İnsanları aptal yerine koymuyorlar mı?" mesajını paylaştı.

"BİLEREK SALDIRI DÜZENLEDİ"

"Sarı yelekliler"in en önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Maxime Nicolle, "Fly Ryder" adındaki sayfada paylaştığı videoda saldırı gerçekleştirmek isteyen kişinin akşam saatlerinde kalabalık olmayan bir caddeye gitmeyeceğini ve Paris'in ünlü Champs-Elysees Caddesi'ni tercih edeceğini anlattı.

Bir başka kullanıcı da "Macron ve hükümet olağanüstü hale getirmek ve 'sarı yelekliler'in gösterilerini engellemek için bilerek saldırı düzenledi." yorumunu paylaştı.

Bu arada bazı kullanıcılar da bu yorumlar üzerine paylaştıkları mesajlarda sükunet çağrısı yaptı. Öte yandan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Nunez, France Inter radyosunda, bu konu hakkında soru sorulması üzerine, "Çok öfkeliyim. Böyle şeyler nasıl söylenebilir?" ifadelerini kullandı.
Nunez, "sarı yelekliler"in sosyal medya hesaplarında komplo teorilerine ilişkin paylaşımların yapıldığından bilgisi olduğunu söyledi.

"Sarı yelekliler", sosyal medya üzerinden cumartesi başta başkent Paris'te olmak üzere ülke genelinde gösteri düzenleyeceklerini duyurdu.

SİLAHLI SALDIRI

Strazburg'un en önemli meydanlarından Place Kleber'de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede dün akşam silah sesleri duyulmuştu. Saldırganın saldırıdan sonra kaçtığı ifade edilmişti.

Paris Savcısı Heitz, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin beyin ölümünün gerçekleştiğini ve 6'sı ağır 12 kişinin yaralandığını kaydetmişti.
İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Strazburg'daki saldırının ardından terörle mücadele eylem planının "acil saldırı uyarısı" seviyesine yükseltildiğini duyurmuştu.

MACRON'UN AÇIKLAMALARI

Macron, sarı yeleklilerin protestoları konusunda pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, şirketlere ek maliyet yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibarıyla aylık 100 avro zam yapılacağını açıklamıştı.

Yapabilen işverenlerin çalışanlarına yıl sonunda prim ödemesini istediğini belirten Macron, 2 bin avronun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını duyurmuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Sarı yelekliler Fransa

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