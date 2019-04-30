Sarı yeleklilere 17 milyar avroluk yanıt

PARİS (AA) - Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, sarı yeleklilerin taleplerine karşılık Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıkladığı önlemlerin maliyetinin yaklaşık 17 milyar avro olduğunu söyledi.

Le Maire, France 2 televizyon kanalında yaptığı açıklamada, sarı yeleklilerin taleplerine cevap vermek için Macron'un aralık ayından bu yana açıkladığı önlemlerin maliyetinin yaklaşık 17 milyar avro olarak hesaplandığını belirtti.

Bruno Le Maire, bunun kamu harcamaları için ayrılan fondan karşılanacağını ifade etti.

Macron, sarı yeleklilerin taleplerine yanıt vermek için ülke çapında düzenlenen "ulusal müzakere" toplantılarının ardından geçen hafta Elysee Sarayı'nda gerçekleştirdiği basın toplantısında çalışan vatandaşların ödemesi gereken gelir vergisinin düşürüleceğini ve şirketlerin ödemesi gereken bazı vergilerin kaldırılacağını söylemişti.

Kamu harcamaların düşürüleceğini ifade eden Macron, 2 bin avronun altındaki emeklilik maaşına 1 Ocak itibarıyla yeni düzenleme getirileceğini belirtmişti.