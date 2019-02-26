HABER

Sarı yeleklilerin gösterisinde polis şiddetine suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 00:41 | Son Güncelleme

Sarı yeleklilerin gösterisinde polis şiddetine suç duyurusu

PARİS (AA) - Fransa'nın Toulouse kentinde sarı yeleklilerin geçen hafta düzenlediği gösteride polisin uyguladığı şiddet nedeniyle yaralandıklarını belirten 14 kişinin savcılığa suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, polis şiddeti sebebiyle yaralandıklarını belirten 14 kişi, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Söz konusu kişiler arasında gözünü kaybeden, kafatası, dişleri veya çeneleri kırılanlar bulunduğu, Toulouse'da daha önce de aynı gerekçeyle suç duyuruları yapıldığı ve bunların sayısının 31'e ulaştığı kaydedildi.

Aynı gösteride eylemciler dağıldığı sırada bir polisin amirine kafa atmasıya ikisi arasında kavga çıktığı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Lunez, yaklaşık 10 gün önce yaptığı açıklamada, Ulusal Polis Soruşturma Birimi'nce (IGPN) polisin sarı yeleklilerin gösterilerinde şiddet uyguladığı şüphesiyle 140 soruşturma başlatıldığını söylemişti.

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşıtlığa dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400 kişi gözaltına alındı ve bin 796 kişi hapis cezasına çarptırıldı.

'Çirkin sevgili arıyorum' dedi, bakın nasıl yanıtlar geldi! 'Çirkin sevgili arıyorum' dedi, bakın nasıl yanıtlar geldi!
TSK'da büyük operasyon! Yüzlerce asker tutuklandıTSK'da büyük operasyon! Yüzlerce asker tutuklandı
Ak Parti'li Canikli: Rabia Naz soruşturmasına müdahale edip etmediğim soruşturulsunAk Parti'li Canikli: Rabia Naz soruşturmasına müdahale edip etmediğim soruşturulsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa polis şiddeti Sarı yelekliler

En Çok Okunan Haberler

Flaş açıklama: Girerseniz vururuz!

Flaş açıklama: Girerseniz vururuz!

Akşener'e jet yanıt: İspatlayın adaylıktan çekileceğim

Akşener'e jet yanıt: İspatlayın adaylıktan çekileceğim

Araç sahiplerine kötü haber! Bir zam daha

Araç sahiplerine kötü haber! Bir zam daha

F.Bahçe'den derbide tarihi geri dönüş!

F.Bahçe'den derbide tarihi geri dönüş!

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Erdoğan'dan yeni parti iddialarına sert sözler: Bugün bize ihanet edenler...

Erdoğan'dan yeni parti iddialarına sert sözler: Bugün bize ihanet edenler...

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da ölüm-kalım savaşı! 'Şu an şoktayız, titriyoruz'

İstanbul'da ölüm-kalım savaşı! 'Şu an şoktayız, titriyoruz'

FETÖ'nün TSK yapılanmasına büyük darbe! Yüzlerce asker tutuklandı

TSK'da büyük operasyon! Yüzlerce asker tutuklandı

Manisa'da dehşet! Ortağını gözünden vurdu

Dehşet! Ortağını gözünden vurdu

Antalya'da sürücüsü kalp krizi geçiren öğrenci servis minibüsü devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Öğrenci servisi devrildi! Kahreden haber geldi

Selin cinayetinin detayları kan dondurdu!

Selin cinayetinin detayları kan dondurdu!

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.