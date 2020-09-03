HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sarıgöl’de uyuşturucu operasyonu

Sarıgöl’de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 22:05 | Son Güncelleme

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesi’nde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Sarıgöl’de uyuşturucu operasyonu

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesi’nde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yasa dışı kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine ormanlık alanda arama yaptı. Yapılan aramalarda İ.S. isimli şahıs tarafından kullanmak amacı ile ormanlık araziye ekilen 23 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda şüpheli İ.S. hakkında adli tahkikata başlandığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsü yenen Nurdan hemşire: Nefes almak çok büyük nimetKoronavirüsü yenen Nurdan hemşire: Nefes almak çok büyük nimet
Kontrol altına alınamıyor! Pakdemirli'den karşı ateş talimatıKontrol altına alınamıyor! Pakdemirli'den karşı ateş talimatı
ÖTV sonrası Peugeot 3008 fiyatı 73 bin TL arttı!ÖTV sonrası Peugeot 3008 fiyatı 73 bin TL arttı!
En Çok Okunan Haberler
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan iğrenç olaya tepki
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan iğrenç olaya tepki
91 yıl sonra oldu! Termometreler bakın kaçı gösterdi
91 yıl sonra oldu! Termometreler bakın kaçı gösterdi
O sitede servet kazanıyorlar! 'Müstehcen fotoğraflar...'
O sitede servet kazanıyorlar! 'Müstehcen fotoğraflar...'
EDHO'nun yıldızının yeni mesleği şaşırttı
EDHO'nun yıldızının yeni mesleği şaşırttı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Astsubay dehşet saçmıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
Astsubay dehşet saçmıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
İlginizi Çekebilir
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Diğer Haberler
Bakan Pakdemirli yangının genişlememesi için karşı ateş talimatı verdi
Kontrol altına alınamıyor! Pakdemirli'den karşı ateş talimatı
Beyoğlu'nda lüks otomobille 5 liraya karpuz satan sürücüye ceza
Beyoğlu'nda lüks otomobille 5 liraya karpuz satan sürücüye ceza
Ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal için tahliye kararı
Ölüm orucundaki avukat için tahliye kararı
Ankara'nın içme suyunu besleyen Mera Çayı'na 'kimyasal atık' döküldü iddiası
Ankara'nın içme suyunu besleyen çaya 'kimyasal atık' döküldü iddiası
Uşak'taki orman yangını kontrol altına alınamadı! 2 mahalle tahliye edilecek
Kontrol altına alınamadı! 2 mahalle tahliye edilecek
Bursa'da korkunç olay! Bunalıma giren kadın 30 metre yükseklikten kayalıklara atladı
Bunalıma giren kadın 30 metre yükseklikten kayalıklara atladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.