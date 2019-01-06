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Sarıkamış şehitleri anılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 15:32 | Son Güncelleme

Hatay'ın Belen ilçesinde Amanos Dağları'nın zirvesine yürüyüş yapıldı

Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla Hatay'ın Belen ilçesinde "Gençlik şühedanın izinde" sloganıyla Amanos Dağları'nın zirvesine, şehitleri anma yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Belen Kaymakamlığınca düzenlenen yürüyüşe Belen Kaymakamı Hayrettin Baskın, Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu, sivil toplum örgütü temsilcileri, askerler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Belen Atik Yaylası'ndan yürüyüşe başlayan grup, ay yıldızlı bere, "Sarıkamış şehitleri" yazılı kırmızı beyaz atkı ve eldivenler takarak, tekbir ile marşlar eşliğinde Amanos Dağları'nın zirvesine ulaştı.

Etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Sarıkamış türkülerinin seslendirilmesiyle devam etti.

Belen Kaymakamı Baskın, yaptığı konuşmada, Sarıkamış şehitleri başta olmak üzere vatan müdafaası yolunda gözünü kırpmadan şehit olan yiğitleri rahmetle andıklarını söyledi.

Belen Belediye Başkanı Vurucu da şehitlerin al kanlarıyla yazdığı kanlı kahramanlık destanının Sarıkamış’ta bembeyaz bir destana dönüştüğünü vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Belen hatay Sarıkamış

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