Sarıkamış’ta sıradan bir gün! Boz ayının caddedeki rahatlığı güldürdü

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde hareketli anlar yaşanıyor. Artvin’den Sarıkamış’a dönen boz ayılar, caddelerde dolaşıyor, karınlarını doyuruyor, uyumak ve dinlenmek için sarıçam ormanlarına dönüyor. Ayılarla iç içe yaşayan vatandaşlar ise ayların yanına kadar yaklaşarak fotoğraf ve video çekiliyor. O anlar ise kameralara yansıdı.

Sarıkamış’ta karnını doyurmak için caddeye inen boz ayı köpeklere ve vatandaşlara aldırış etmeden gözüne kestirdiği çöp konteynırının önüne geldi. Hemen konteynırı deviren ayı, karnını doyurmaya başladı. Bir kadın ise oturduğu yerden ayıyı izledi.

