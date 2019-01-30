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Sarıkamış’a Vefa “İstiklâl” belgeselinin ilk gösterimi yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 03:19 | Son Güncelleme

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu’nun Sarıkamış Harekâtı’nın 104.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu’nun Sarıkamış Harekâtı’nın 104. yıl dönümü vesilesiyle hazırladığı Sarıkamış’a Vefa “İstiklâl” adlı belgesel filmin ilk gösterimi 15 Ocak Salı günü Kurumun konferans salonunda yapıldı.
Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Sarıkamış’a Vefa “İstiklâl” belgesel filminin gösteriminde yaptığı konuşmada şehitlik kavramı üzerinde durdu. Savaşların kaderini birinci derece belirleyen etkenin sevk ve idare gibi çeşitli kurmaylık hesaplarının ötesinde ölmeyi göze almak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Turan, fetih ve fatihlik gibi şehitliğin de İslam medeniyetinin temel kavramlarından biri olduğunu belirtti. Şehitliğin bir amaç ve hedef olarak değil, bir lütuf ve rütbe olarak görülmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Turan, “104 yıl önce bugün andığımız şehitler, bizler yaşasın diye şehit olmuştur. Demek ki başarmışlardır. Bir millet var olsun, devam etsin diye hayatlarının bu dönemini en zor şekilde feda etmişlerdir" dedi.
Sarıkamış Harekatı’nın tarih tartışmalarına yanlış bilgiler ve hükümlerle girdiğini belirten Prof. Dr. Turan, belgesel filmin bu durumu düzeltmek amacıyla hazırlandığını ifade etti. Harekatın müteselsil sebepler sonucunda başarısızlıkla sonuçlandığını söyleyen Prof. Dr. Turan, konunun şehitlerin sayıları üzerinden tartışılmasının yanlış olduğunu, bu gibi durumlarda sayıları tespit etmenin kolay olmadığını belirtti. Prof. Dr. Turan, bu konuları tartışırken yapılması gerekenin rakam yarıştırmak değil, tarih bilimine bağlı kalınarak olan biteni yerli yerine oturtmak olduğunu sözlerine ekledi.
Etkinlik, belgesel filmin çekilmesinde emeği geçenlere hediye takdim edilmesiyle sona erdi. Harekatın 104. yıl dönümünde Sarıkamış şehitlerini anmak amacıyla hazırlanan belgesel film, önümüzdeki günlerde Kurumun sosyal medya hesaplarından da izlenebilecek.

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